Вашингтон, 12 апреля, 2017, 07:48 — ИА Регнум. Иран, Северная Корея и Сирия — несостоявшиеся государства. Об этом, как передает Reuters, сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на брифинге.

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По его словам, эти страны, а также Российская Федерация являются единственными, кто не поддерживает «позицию Вашингтона».

«Они (власти РФ) поставили себя в один ряд с Северной Кореей, Сирией и Ираном, — отметил официальный представитель Белого дома. — Это не те страны, с которыми сейчас стоит тусоваться. За исключением России, все они являются несостоявшимися государствами».

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business сообщил, что виновником нынешней ситуации в Сирии является Россия, поддержавшая сирийского президента Башара Асада.

«Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было», — заявил глава Белого дома.

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