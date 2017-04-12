Москва, 12 апреля, 2017, 07:37 — ИА Регнум.

Массированный ракетный удар США по сирийской авиабазе «Шайрат» не был эффективным с точки зрения профессионалов. По всей видимости, его целью было ослабление боевого потенциала сирийских правительственных войск, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Скриншот с видео USS Ross Launches Tomahawk Strike jnSyrian Air Base Ракетный удар США по Сирии

Комментируя заявления представителей американского военного ведомства о том, что благодаря ракетному удару в ночь на 7 апреля якобы была уничтожена пятая часть ВВС Сирии, Конашенков отметил, что низкая эффективность операции очевидна для профессионалов.

Такие заявления рассчитаны на американскую публику, пояснил представитель Минобороны. Дело в том, что все цели крылатых ракет США находились на небольшом участке классического военного аэродрома, изученного спутниками. При этом сами «цели» являлись крупными по размерам и объему постройками хозяйственного назначения.

«Поэтому, если бы 59 крылатых ракет «Томагавк» были не запущены за сотни верст, а просто кучей сброшены над Шайратом с воздушных шаров, эффективность такого «удара» была бы равной и по стоимости (более $100 млн), и по меткости попаданий», — отметил Конашенков.

Единственным логичным объяснением стратегического замысла Пентагона Конашенков назвал ослабление боевого потенциала сирийских вооруженных сил, которые уверенно теснят боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге Сирии.

«Однако никаких заметных результатов и здесь не имеется. Правительственные войска продолжают освобождать свою страну от террористов», — заключил он.

Конашенков напомнил, что в рамках антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике российские ВКС выпустили 128 крылатых ракет по 74 целям — объектам боевиков, среди которых были пункты управления, склады оружия, скопления техники. Итогом стало успешное поражение всех целей и уничтожение террористов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 апреля по военному аэродрому «Шайрат» в сирийской провинции Хомс были выпущены 59 американских ракет «Томагавк». Вашингтон заявил, что операция проведена в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. По данным Минобороны РФ, на самом деле сирийская авиация нанесла удар по цехам, где боевиками производились отравляющие вещества.