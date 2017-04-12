Рубцовск, Алтайский край, 12 апреля, 2017, 07:27 — ИА Регнум. Структурное подразделение Сибирской генерирующей компании обнародовало содержание концессионного соглашения с администрацией Рубцовска. Из документа следует, что энергохолдинг готов на 15 лет (с 2017 по 2032 год) взять на свое обслуживание объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности. При этом инвестиции составят более 1,7 млрд рублей. Средства предназначены для реконструкции сетей, а также модернизации Южной тепловой станции и малых котельных. Проект соглашения уже опубликован на сайте torgi.gov.ru, сообщили сегодня, 12 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

Светлана Шаповалова Проект СГК по реконструкции теплоснабжения в Рубцовске

«Согласно разработанному проекту большая часть средств, порядка 868 млн рублей, составят затраты на реконструкцию и модернизацию Южной тепловой станции. Помимо основного теплоисточника планируется провести большой объем работ на восьми из двенадцати малых котельных. На эти цели суммарно заложено 21,3 млн рублей. Так, к примеру, в планах на 2020 год стоит модернизация котельного оборудования стоимостью 4,6 млн рублей на теплоисточнике по адресу Угловский тракт, 49. Объем инвестиций, которые компания сможет, в случае заключения концессии, направить на реконструкцию теплосетевого комплекса составит порядка 848 млн рублей. Это позволит заменить более 21,9 км трубопроводов и еще более 11,9 км переложить, увеличив диаметр», — пояснили в СГК.

В соглашении также обозначен размер единоразовой выплаты для администрации Рубцовска: софинансирование выполнения инвестиционных обязательств концессионера определено в сумме 300 млн рублей. Планируется, что эти средства городу будут выделены Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

«Важно разграничить понятия аренды и концессии. Аренда нацелена на эффективное управление и получение от этого определенного дохода, а концессия — это, прежде всего, закрепленные обязательства по модернизации, в которой система теплоснабжения Рубцовска нуждается сейчас как никогда. Еще одним важным моментом является то, что реконструкция теплоисточников будет проводиться комплексно, одновременно с подводящими сетями, что положительно скажется на надежности теплоснабжения города и эффективности инвестиций. В это же время имущество продолжает оставаться в муниципальной собственности», — пояснил директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект, который с осени 2016 года реализует Сибирская генерирующая компания (СГК) в Рубцовске, без преувеличения можно назвать уникальным. Специалисты компании нашли резерв для повышения эффективности советского наследия — Южной тепловой станции ‑ и полагают, что смогут наилучшим образом оптимизировать производство. На этот шаг энергетики пошли потому, что уже через пару лет обветшалые тепловые сети и нехватка средств в муниципальном бюджете создали бы катастрофическую ситуацию в отопительный сезон.

Читайте также: СГК намерена инвестировать в теплоэнергетику Банаула 1,6 млрд рублей

Концессионное соглашение СГК также намерено заключить с властями Барнаула.