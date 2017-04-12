Пекин, 12 апреля, 2017, 05:35 — ИА Регнум. Юань плавно укрепляется второй день подряд по отношению к доллару США. Курс китайской валюты на 12 апреля составил 6,8940 юаней за доллар, увеличившись на 17 базисных пунктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Примечательно, что 11 апреля после череды ослаблений американская валюта отыграла 85 базисных пунктов.

Китайские власти утверждают, что нестабильность китайской валюты связана с длительной финансовой реформой, начатой еще в 2015 году. Позже власти признались, что в какой-то степени на ослабление национальной валюты также работают «нерациональные инвесторы», чья деятельности приводит к оттоку капитала, и, как следствие, снижению курса. В связи с чем правительство страны начало принимать необходимые меры. Некоторые американские и европейские эксперты полагают, что Китай таким образом целенаправленно стимулирует свой экспорт.