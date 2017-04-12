Берлин, 12 апреля, 2017, 04:35 — ИА Регнум.

Согласно данным социологического опроса немецкого института Forsa, большинство жителей Германии не хотят видеть партию «Альтернатива для Германии» в бундестаге.

Basti93 Германия. Бундестаг

Из-за внутрипартийных скандалов, а также ее спорной избирательной программы, АдГ с начала 2017 года стремительно теряет поддержку граждан, сообщает Der Stern.

Более 71% респондентов отметили, что не хотели бы видеть членов АдГ в парламенте, 14%, наоборот, смотрят на такой ход развития положительно. Стоит отметить, что жители восточных земель Германии поддерживают партию больше, чем западные.

Около 6% всех респондентов выбрали бы «Альтернативу для Германии» в роли ведущей партии в бундестаге.

Таким образом, эксперты полагают, что партия может набрать на парламентских выборах в сентябре примерно 11% голосов, и, тем самым, заручиться поддержкой 6,8 миллиона жителей.

«Эти цифры примерно совпадают с тем, что одна десятая часть жителей ФРГ склонны к враждебной и радикальной идее», — отмечает представитель института Манфред Гюлнер.

Традиционные партии Германии выступают с критикой в адрес АдГ, относя ее к популистской и националистической партии. Её ключевыми требованиями являются: выход из еврозоны, отмена финансовой помощи отстающим странам Европы и возможный ввод немецкой национальной валюты.