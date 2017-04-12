Вашингтон, 12 апреля, 2017, 03:51 — ИА Регнум.



Etereuti ООН

Совет Безопасности ООН 12 апреля рассмотрит новый проект резолюции по инциденту с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб, сообщили в постоянном представительстве России при ООН.

Как уточнил пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский, заседание Совбеза назначено на 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск).

Напомним, новый проект внесли на рассмотрение представители США, Великобритании и Франции. Как сообщил журналистам постпред Соединённого Королевства при ООН Мэтью Райкрофт, «пересмотренный проект резолюции по Сирии осуждает химатаку и требует полного сотрудничества в расследовании».

Ранее Райкрофт заявлял, что Лондон и Вашингтон намерены предпринять меры против Сирии в обход Совета Безопасности ООН, если тот не согласует резолюцию по «химической атаке» в Идлибе.

4 апреля сирийская вооруженная оппозиция обвинила правительственные войска в организации химической атаки в населённом пункте Хан-Шейхун в провинции Идлиб, жертвами которой, как заявляется, стали 80 человек.

Командование сирийской армии отвергло обвинения в свой адрес. По информации российских военных, ВВС Сирии нанесли удар по арсеналу боевиков близ Хан-Шейхуна, на котором в том числе производились фугасы с отравляющими веществами.

Власти США приняли сторону боевиков оппозиции и обвинили официальный Дамаск в применении химического оружия. В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по авиабазе сирийских войск «Шайрат» в провинции Хомс, так как именно оттуда, по утверждению Вашингтона, была осуществлена «химическая атака».