Москва, 12 апреля, 2017, 03:01 — ИА Регнум.



Минобороны России Разминирование объектов транспортной инфраструктуры Алеппо российскими военными инженерами МПЦ ВС РФ

В Сирии за сутки 11 апреля подтверждено девять нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано девять нарушений в провинциях Дамаск (3), Латакия (2), Хама (3) и Деръа (1)», — говорится в документе.

Турецкой частью представительства было зафиксировано 19 нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск, Деръа, Идлиб, Хама и Хомс, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам российской стороной ни одного факта нарушения подтверждено не было.

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В течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий ещё двух населённых пунктов: Аль Баяд провинции Дамаск и Аль Сабах провинции Эль-Кунейтра. Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1452.

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За сутки под контроль правительственных войск перешло ещё 33,5 квадратных километра территории. В общей сложности с начала текущего года под контроль правительства перешло более 3856 квадратных километров территории, от вооружённых формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено 226 населённых пунктов.

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Напомним, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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