Владивосток, 12 апреля, 2017, 02:57 — ИА Регнум. В Приморском крае на развитие аквакультуры инвесторам передадут 37,6 тыс. гектаров акватории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Сперва на торгах решится судьба 33 рыбоводных участков, а во втором квартале 2017 года — ещё 120 участков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве по развитию Дальнего Востока.

Владимир Кутилин. В рыбном ряду (фрагмент)

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По поручению полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева на торги выставили 54 рыбоводных участка в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне общей площадью в 5 223,53 гектара. На Сахалине для развития аквакультуры инвесторами определили 3 участка на 31,88 гектаре, в Хабаровском крае — 18 участков на 389,45 гектарах, в Приморье — 33 участка на 4 802,2 гектарах акватории.

К настоящему времени в Сахалинской области аукцион из-за поступающих ценовых предложений ещё не завершён, в Хабаровском крае аукцион отменили, аукцион в Приморье проведут 24−26 апреля.

Во втором квартале этого года на торги в Приморье выставят ещё 120 участков площадью в 32,8 тыс. гектаров, где на Федеральное агентство по рыболовству приходится 95 рыбоводных участков на 29 тыс. гектаров акватории, а на Приморское территориальное управление — 25 участков в 3,8 тыс. гектаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля 2017 года полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил выставить на аукцион в текущем году не менее 30% потенциально перспективных для развития аквакультуры участков в ДФО. В ближайшие три года инвесторам планируется передать все участки, где возможно развитие аквакультуры.

«Мы уже довольно долго говорим о развитии аквакультуры. Мы говорим, а она не развивается», — заявил тогда Юрий Трутнев и потребовал от Фонда развития Дальнего Востока внедрить аукционный механизм распределения участков среди инвесторов.