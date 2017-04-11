Киев, 12 апреля, 2017, 02:36 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о внесении изменений в уголовно-процессуальное законодательство, которые позволят заочно арестовать экс-президента страны Виктора Януковича, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сверхценные идеи

На официальном сайте Верховной рады документ по состоянию на 11 апреля обозначен в статусе: «Возвращено с подписью президента».

Верховная рада дважды отправляла закон о заочном осуждении скрывающихся от следствия лиц на доработку. 23 февраля текущего года поправки были приняты в первом чтении, а 16 марта — во втором.

В изменённой редакции закон пополнился пунктами об экономических и военных преступлениях. Как заявлял ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко, после вступления поправок в силу, киевские власти смогут начать в заочном порядке судебные процессы по 190 делам, в том числе в отношении Виктора Януковича.

Напомним, в ноябре 2017 года Луценко после видеодопроса Януковича зачитал уведомление о подозрении экс-главе государства в совершении госизмены — по утверждению обвинения, 1 марта 2014 года Янукович призвал Москву ввести войска на Украину.

Адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк позднее заявил, что уведомление об открытии уголовного дела не было вручено его подзащитному должным образом, а следовательно Янукович юридически не имеет статуса подозреваемого.