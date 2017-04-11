Москва, 12 апреля, 2017, 02:10 — ИА Регнум. Активное противостояние США по отношению к России началось после ухода в отставку советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беги, Трамп, беги

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«Трамп не очень опытный на внешнем контуре, его толкают в эту пропасть, постепенно и в спину. Причём его толкает в эту пропасть то окружение, которое с ним связано. Это, конечно же, не Иванка Трамп, потому что если бы Иванка Трамп возбуждалась по поводу всех беспределов, которые происходят в мире, то у нас, наверно, велось бы параллельно войн пять», — отметил политолог.

«С чего началось это активное противостояние? Выбили Флинна, его Трамп защищать не стал, и на его место пришёл Макмастер, — добавил Дмитрий Абзалов. — И вот именно этот человек замечательный, который имеет свою позицию и по Сирии, и по КНДР, такую политику проводит. Проблема Трампа заключается в том, что во внешней политике он подвержен этому влиянию».

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия должна отказать от поддержки президента Сирии Башара Асада после случаев применения химического оружия и присоединиться к Америке, чтобы построить мирное будущее для Сирии.

Накануне, 11 апреля, Тиллерсон прибыл с официальным визитом в Москву. Для него это первый визит в Россию в качестве государственного секретаря.