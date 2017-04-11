Москва, 12 апреля, 2017, 02:00 — ИА Регнум. Ультиматум госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Сирии — начальная переговорная позиция. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

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«Скорее всего, даже если он этого не понимает, эксперты всё объяснили, что россияне на это не пойдут, от Ирана они не откажутся, от Асада они не откажутся. Значит, за кулисами этих переговоров будет присутствовать другие предложения. Это просто начальная переговорная позиция, с которой он начал в Италии. Здесь он, скорее всего, отъедет куда-то, договорятся о выборах в будущем, о конституции, которую и так Асад там уже десять раз переделал», — уверен депутат ГД.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия должна отказать от поддержки президента Сирии Башара Асада после случаев применения химического оружия и присоединиться к Америке, чтобы построить мирное будущее для Сирии.

Накануне, 11 апреля, Тиллерсон прибыл с официальным визитом в Москву. Для него это первый визит в Россию в качестве государственного секретаря.