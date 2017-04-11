Москва, 12 апреля, 2017, 01:42 — ИА Регнум.



U.S. Naval Forces На борту атомного авианосца «Карл Винсон»

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов считает, что страны Евросоюза не станут участвовать в возможной военной операции США против КНДР. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Участвовать в такой операции Европа не будет, это точно. Не поручусь за словесную поддержку, но материальная поддержка — вряд ли», — сказал Владимир Чижов.

Вместе с тем, по его мнению, проведение такой операции могут поддержать Япония и Южная Корея.

Как передавало ИА REGNUM, США направили к берегам Северной Кореи боевую эскадру во главе с атомный авианосцем «Карл Винсон», которая ранее следовала по направлению к Австралии. На борту крейсера размещены управляемые ракеты, способные перехватить баллистические ракеты.

11 апреля в Белом доме заявили, что возможные действия, направленные на сдерживание КНДР, будут предприниматься президентом США Дональдом Трампом без предупреждения об этом Пхеньяна.

На минувшей неделе стало известно, что Совет по национальной безопасности при Белом доме представил Дональду Трампу доклад по возможным ответам на ядерную угрозу со стороны КНДР, в числе которых рассматривается размещение части американского ядерного арсенала в Южной Корее и даже устранение северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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