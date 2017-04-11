Кострома, 12 апреля, 2017, 00:48 — ИА Регнум. В Костромской области подвели итоги «парковых выборов», которые должны были решить, какие из наиболее посещаемых мест в семи городах региона благоустроят в рамках нацпроекта «Формирование современной городской среды». Как уже сообщало ИА REGNUM, голосование проходило 8 апреля.

Марина Каширская ИА REGNUM Костромской парк «Берендеевка» зимой

В Костроме в опросе приняли участие более восьми тысяч человек. Победителем рейтингового голосования стал парк «Берендеевка» — за него голоса отдали 4319 человек. Второе место заняла территория вдоль правого берега Волги с результатом 2525 голосов, третье — Парк Победы с 1579 голосами.

Работы по благоустройству «Берендеевки» пройдут до конца 2017 года. На эти цели будет направлено 40 миллионов рублей.

Напомним, на территории костромского парка располагаются домики, использовавшиеся в качестве реквизита для съемок фильма по пьесе Александра Николаевича Островского «Снегурочка». Съемочная группа во главе с режиссером Павлом Кадочниовым работала в селе Щелыково, рядом с которым располагалась усадьба писателя. Сейчас на ее территории находится государственный мемориальный и природный музей-заповедник А. Н. Островского «Щелыково». Реквизит со съемок находится в областном центре — в парке «Берендеевка», названном в честь племени берендеев, у которых жила Снегурочка Островского.

Голосование 8 апреля проходило также в Галиче, Шарье, Нерехте, Буе, Волгореченске и Мантурово. В Галиче победу одержала набережная в районе Староторжского монастыря. Галичане оказались самыми активными избирателями — в опросе участвовали три тысячи жителей города. В Шарье на привокзальной площади проведут озеленение, обустроят пешеходную зону, установят малые архитектурные формы и оборудуют систему освещения.

В Нерехте на берегу одноименной реки создадут детский пляж с песчаной подсыпкой, кабинками для переодевания, скамейками и урнами. В Буе победил проект благоустройства набережной по улице Коммунистов — там появятся новые пешеходные дорожки, скамейки, цветочные клумбы.

Волгореченцы проголосовали за благоустройство городского парка, а в Мантурове жители выбрали проект создания нового парка на улице Больничной. Там планируют устроить дорожки для прогулок, детскую игровую площадку, фонтан, скамейки и разбить клумбы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабная программа благоустройства общественных пространств реализуется в рамках нацпроекта «Формирование современной городской среды», по инициативе президента РФ Владимира Путина.