Вашингтон, 12 апреля, 2017, 00:45 — ИА Регнум.



Official U.S. Navy Page Атомный авианосец «Карл Винсон» ВМС США

Возможные действия, направленные на сдерживание КНДР, будут предприниматься президентом США Дональдом Трампом без предупреждения об этом Пхеньяна. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Президент не из тех, кто будет рассказывать об ответных мерах заранее», — отметил пресс-секретарь.

По его словам, Дональд Трамп уже дал понять, что не потерпит развития ракетной программы КНДР. «Последнее, что мы хотели бы видеть, — это угрозу побережью США со стороны ядерной Северной Кореи», — подчеркнул он.

Ранее Трамп в своём микроблоге в Twitter заявил, что США готовы самостоятельно разобраться с проблемой КНДР. «Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай поможет, будет здорово. А если нет — решим вопрос без них!» — написал он.

Напомним, что США направили к берегам Северной Кореи боевую эскадру, в состав которой входит атомный авианосец «Карл Винсон». На борту крейсера размещены управляемые ракеты, способные перехватить баллистические ракеты.

В МИД КНДР в связи с этим заявили, что действия США ведут к дальнейшему обострению обстановки на Корейском полуострове и риску начала войны. В заявлении ведомства было подчёркнуто, что Пхеньян готов «отреагировать на любое движение в сторону войны, к которой стремятся США», и в случае провокаций предпринять «жесточайшие контрмеры», применив для защиты весь свой военный потенциал.