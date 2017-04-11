Белый дом: Трамп готов принимать меры против КНДР без предупреждения
Вашингтон, 12 апреля, 2017, 00:45 — ИА Регнум.
Возможные действия, направленные на сдерживание КНДР, будут предприниматься президентом США Дональдом Трампом без предупреждения об этом Пхеньяна. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
«Президент не из тех, кто будет рассказывать об ответных мерах заранее», — отметил пресс-секретарь.
По его словам, Дональд Трамп уже дал понять, что не потерпит развития ракетной программы КНДР. «Последнее, что мы хотели бы видеть, — это угрозу побережью США со стороны ядерной Северной Кореи», — подчеркнул он.
Ранее Трамп в своём микроблоге в Twitter заявил, что США готовы самостоятельно разобраться с проблемой КНДР. «Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай поможет, будет здорово. А если нет — решим вопрос без них!» — написал он.
Напомним, что США направили к берегам Северной Кореи боевую эскадру, в состав которой входит атомный авианосец «Карл Винсон». На борту крейсера размещены управляемые ракеты, способные перехватить баллистические ракеты.
В МИД КНДР в связи с этим заявили, что действия США ведут к дальнейшему обострению обстановки на Корейском полуострове и риску начала войны. В заявлении ведомства было подчёркнуто, что Пхеньян готов «отреагировать на любое движение в сторону войны, к которой стремятся США», и в случае провокаций предпринять «жесточайшие контрмеры», применив для защиты весь свой военный потенциал.