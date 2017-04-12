Лондон, 12 апреля, 2017, 06:11 — ИА Регнум. Сначала в осуществлении ракетного удара по Сирии было обнаружено влияние дочери американского президента, теперь британское издание цитирует высказывания его сына Эрика, считающего, что «удар по Шайрату должен был всем показать, что Трамп не в союзе с Путиным и не позволит, чтобы из Москвы ему указывали, что можно делать, а что нельзя».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Если США рассердить, то не будет никого тверже в военных вопросах, чем отец», — цитируют сына хозяина Овального кабинета корреспонденты Саймон Джонсон и Гордон Райнер.

«Президент своими действиями предупредил Путина, что будет глубоко и до конца предан идее построения крупнейших на планете вооруженных сил мирного времени и является твердым последователем теории Рональда Рейгана, утверждающей, что мира можно добиться только с помощью силы», — приводит газета еще одно жесткое высказывание Эрика Трампа.

33-летний сын американского лидера заявил, что «США Дональда Трампа имеют намерения быть хорошими и даже лучшими друзьями с другими супердержавами, но утверждать, что они стремятся к альянсу с Россией, — это смешно».