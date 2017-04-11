Лондон, 12 апреля, 2017, 01:07 — ИА Регнум.

Отмена визита Джонсона в Москву, результаты первого дня переговоров «семерки», да и предполагаемая тема визита Рекса Тиллерсона в Москву — все, по мнению аналитика газеты Клэр Фогс, говорит об этом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Считается, что размахивать кулаками перед носом медведя и требовать, чтобы он уступил и отступил, — это новый, прогрессивный подход к отношениям с Россией, — размышляет автор. — Ничего подобного. Это открытый вызов. Сомнительно, что такой вариант поведения принесет Западу успех — он совершенно не учитывает психологии русского человека и всего этого государства. Путин много раз рассказывал о своем детстве, как он занимался дзюдо, чтобы сначала не отстать от товарищей, а потом закрепить за собой место вожака. То же самое он делает сейчас, будучи взрослым и опытным».

«Одержимость Путина стремлением восстановить позиции России в мире — это реакция на те унижения, которые его страна испытала после развала СССР. Он возвращает своей родине чувство собственной гордости. Такому человеку бесполезно угрожать экономическими санкциями», — уверена Фогс.

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