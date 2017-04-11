Лондон, 12 апреля, 2017, 00:06 — ИА Регнум. «Страны «семерки» стали жестче критиковать Москву за поведение, не соответствующее их нормам, но министры иностранных дел этих государств не смогли прийти к единой точке зрения по вопросу российских военных, работающих с Дамаском», — пишет газета.

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Издание отмечает, что «Борис Джонсон заявил в первый день работы саммита глав МИДов большой семерки, что «химатака Асада и ракетный удар, последовавший за ней, поставили Кремль перед выбором: продолжать ли помогать дамасскому режиму, травящему собственный народ, и тем самым портить свой имидж на международном уровне, или же присоединиться ко всему цивилизованному человечеству в поисках политического решения конфликта».

«Дипломаты G7 с энтузиазмом поговорили на эту тему, однако некоторые из них (конкретные фамилии не приводятся — прим. ИА REGNUM ) скептически оценили перспективы введения новых санкций. Во-первых, результаты каких-либо дополнительных ограничений проявятся нескоро, а во-вторых, не стоит пытаться загонять Россию все дальше в угол и таким образом крепить ее связь с режимом Асада», — резюмируют корреспонденты Джеймс Полити и Артур Бизли.