Вашингтон, 11 апреля, 2017, 23:56 — ИА Регнум.



Минобороны России Сирия

Американские военные рассматривают возможность введения бесполетных зон и зон безопасности в Сирийской Арабской Республике. Такое заявление сделал сегодня, 11 апреля, на регулярном брифинге министр обороны США Джеймс Мэттис.

Журналисты спросили Мэттиса, планирует ли Пентагон вводить бесполетные зоны в Сирии, а также зоны безопасности.

«Эти и другие вопросы, которые вы упомянули, всегда находятся на рассмотрении с партнерами», — ответил глава Пентагона.

При этом Мэттис подчеркнул, что ракетный удар по Сирии был «единовременным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Сирии обострилась после инцидента в провинции Идлиб.

Большая часть территории этой провинции контролируется различными террористическими группировками, крупнейшая из которых — «Джебхан ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

4 апреля оппозиционные сирийские группировки заявили, что на населенный пункт Хан-Шейхун в провинции Идлиб была совершена химическая атака. Оппозиция обвинила в совершении этой атаки сирийские правительственные силы.

Дамаск сразу же опроверг свою причастность к данному инциденту и заявил, что давно уничтожил свое химическое оружие и это было подтверждено специальной комиссией ООН.

Тем не менее власти США обвинили во всем сирийские власти и даже возложили ответственность на Россию, которая является союзницей Сирии.

7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по сирийской авиабазе «Шайрат», с которой, по мнению Вашингтона, была совершена химическая атака в Идлибе.

Москва и Дамаск назвали действия США актом агрессии.