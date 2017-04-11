Курск, 11 апреля, 2017, 23:48 — ИА Регнум. В Курской области общественники сочли нецелесообразными три пункта в грядущем положении правил организованной перевозки групп детей, которые должны вступить в силу с 1 июля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ, после общественных обсуждений проблемы организации детских перевозок в организации решили, что возраст транспорта — не главное, а из-за противоречий в нормативах дети лишаются поездок на олимпиады, соревнования и экскурсии.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

Вступающее в силу с 1 июля положение правил организованной перевозки групп детей ограничивает использование автобусов с десятилетним сроком эксплуатации с момента выпуска. При этом в Курской области только пять туристических автобусов, занимающихся транспортировкой детей на пригородных и международных направлениях, смогут выходить в рейсы.

После прокурорских проверок в сфере перевозки детей количество поездок в каникулы сократилось в 40 раз по сравнению с 2016 годом. По словам замдиректора по научно-просветительской и выставочной работе Курского областного краеведческого музея Елены Коневой, музейные работники столкнулись с десятками отказов от детских поездок из-за противоречий в разных документах. «Как итог — усадьба Фета в Воробьевке, на восстановление которой потрачено 54 млн рублей, пустует, как и другие музеи. Проблематичными стали даже 15-минутные поездки в границах областного центра — от городских школ до музея», — заявила Конева, добавив, что все 30 филиалов краеведческого музея напрямую зависит от туристического потока.

Из 285 школьных автобусов к 1 января 2018 года уже 30 превысят десятилетний порог с момента производства. Однако, по мнению экспертов ОНФ, за десять лет эксплуатации при двух поездках в день в учебный период школьный автопарк не вырабатывает ресурс, установленный производителем. Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Курской области Наталия Ковтонюк заявила, что «государственные траты должны быть эффективными».

В ОНФ решили, что не срок производства автобуса является критерием безопасности, а его техническое состояние, квалификация водителя, соблюдение правил дорожного движения, правил перевозки детей и состояние дорог.

Законодательство РФ не запрещает организованно перевозить группы детей школьными автобусами на спортивные, культурно-массовые мероприятия, экзамены. Однако региональные нормативные акты предусматривают их использование только для подвоза учащихся от или к учебному заведению.

По итогам дискуссии активисты и эксперты ОНФ считают целесообразным отменить вступление с 1 июля 2017 г. пункта 3 постановления правительства РФ от 17 декабря 2013 г. №1177 в части запрета на использование автобусов, с года выпуска которых прошло десять лет. Также они рекомендуют комитету образования и науки Курской области инициировать внесение изменений в областную целевую программу «Школьный автобус», чтобы расширить возможности его использования и до наступления летних школьных каникул провести обучающие семинары по организации перевозок групп детей автобусами для глав муниципалитетов, руководителей образовательных организаций с участием сотрудников ГИБДД, прокуратуры.