Рим, 11 апреля, 2017, 23:47 — ИА Регнум. Турист из Эквадора предстанет перед судом Италии за надпись на стене римского Колизея, заявили сотрудники полиции, 11 апреля сообщает Associated Press.

Константин Флавицкий. Христианские мученики в Колизее. 1862

Турист написал на стене Колизея дату, имя своего сына и супруги. Мэр Рима Вирджиния Раджи осудила действия подозреваемого в вандализме.

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«Рим заслуживает уважения. Тот, кто наносит вред Колизею, наносит вред всем римлянам и всем тем, кто любит этот город», — заявила Раджи.

Гид туристической группы заметил, что подозреваемый нанес надпись на стене Колизея, и обратился в правоохранительные органы, заявил представитель полиции майор Лоренцо Лакобонэ.

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Напомним, судья может назначить административный штраф. Ранее, туристам, обвиненным в вандализме, назначили штраф в размере $21 тыс.

Итальянские профсоюзы жалуются на нехватку персонала, чтобы предотвратить возможные акты вандализма.