Киев, 11 апреля, 2017, 23:33 — ИА Регнум.



interpolit.ru Виктор Янукович

Президент Украины Петр Порошенко подписал «Закон о заочном осуждении», ранее дважды возвращенный Радой на доработку, сообщает официальный сайт украинского парламента.

Этот закон, в частности, позволяет заочно вынести приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

Ранее Порошенко неоднократно призывал украинских парламентариев поддержать законопроект о заочном осуждении экс-главы Украины, подчеркивая важность лишения Януковича президентского звания именно решением суда с установлением вины, так как парламент дает лишь политическую оценку деятельности экс-президента.

Защита Виктора Януковича считает этот закон свидетельством избирательности правосудия на Украине и нарушения страной Конвенции о защите прав человека и основных свобод.