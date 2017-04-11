Великий Новгород, 11 апреля, 2017, 23:25 — ИА Регнум. Арбитражный суд Новгородской области признал обоснованным заявление Россельхозбанка о признании банкротом бывшего губернатора региона Михаила Прусака. Как сообщается на сайте суда, Кировский региональный филиал Россельхозбанка заявил о задолженности Прусака банку по кредитам в сумме более 274 млн рублей.

Ladno.ru Михаил Прусак

В отношении Михаила Прусака 24 марта была введена процедура банкротства, назначен финансовый управляющий. Судебное заседание по итогам реструктуризации долгов назначено на 25 июля.

Напомним, Михаил Прусак возглвлял Новгородскую область с 1991 по 2007 годы. С 2011 года руководил компанией «Агропроминвест», владеющей рядом сельхозпредприятий в Кировской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2015 года граждане, имеющие просроченный долг более чем в 500 тыс. рублей сроком свыше 90 дней по всем видам розничных кредитов (займов), являются формально подпадающими под действие закона о банкротстве физических лиц.