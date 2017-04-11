Ставрополь, 11 апреля, 2017, 23:24 — ИА Регнум. В Ставропольском крае на четвертый день поиска найден пропавший подросток. Пока 13-летнего тинэйджера искали полицейские и волонтеры, он гостил у друга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Impactliving.org Трудный возраст

Приметы подростка разлетелись в социальных сетях. В поисково-спасательном отряде «Поиск-26» сообщили, что 13-летний школьник из города Георгиевска 8 апреля вышел из дома и пропал без вести. Родственники обзвонили всех знакомых и, поняв, что никто не знает, где парень, забили тревогу и обратились в полицию.

Наконец, сегодня в полиции сообщили о нахождении беспечного школьника. Оказалось, что все это время он гостил у своего друга, не покидая города Георгиевска.

Его жизни и здоровью всё это время ничего не угрожало. Парня вернули родителям, предварительно побеседовав, и с ним, и с родственниками.

В 2017 году уже не раз на Ставрополье искали пропавших подростков. Ранее они уже убегали беспечно из дома, не думая о возможных последствиях. Не всегда подростков находили целыми и невредимыми.

Так, в феврале в городе Кисловодске по горячим следам нашли сбежавшую из дома 15-летнюю девочку. Она ушла в магазин и не вернулась домой. Мать подростка в тот же день кинулась ее искать, но вскоре обратилась в полицию. Вскоре школьницу нашли и вернули домой живой и невредимой.

С 1 января 2017 года начались поиски пропавшего на реке Калаус восьмилетнего школьника. Оказалось он утонул, провалившись под лед. Тело мальчика удалось найти ниже по течению реки только спустя 15 дней.

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В минувшем году в городе Ессентуки подростки дважды сбегали из детдома: в октябре и ноябре. В первом случае они убежали к бабушке одного из мальчиков в поселке Вин-Сады. Второй раз подростки сбежали в соседний город Лермонтов, но на следующие сутки их нашли живыми и невредимыми, после чего вернули в детдом.

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Сбежавшие из детдома Ставрополья подростки найдены живыми и невредимыми