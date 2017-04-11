Вашингтон, 11 апреля, 2017, 22:50 — ИА Регнум.



«Не вижу, не слышу, не скажу»

Государственный департамент США не подтвердил информацию о том, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на саммите глав МИД «Большой семерки» (G7) усомнился в необходимости поддерживать Украину. Соответствующее заявление сделал сегодня, 11 апреля, исполняющий обязанности официального представителя Госдепартамента Марк Тонер.

Ранее сегодня агентство Reuters сообщило, что в ходе саммита G7 на уровне глав внешнеполитических ведомств Тиллерсон прямо спросил своих коллег, почему «американских налогоплательщиков» должна интересовать ситуация на Украине.

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро решил ответить Тиллерсону: «Это в интересах американских налогоплательщиков — иметь защищённую, политически и экономически сильную Европу. Вы же не хотите слабую Европу, разбитую на части».

Возразил ли Тиллерсон что-нибудь на этот ответ министра иностранных дел Франции, не сообщается.

На регулярном брифинге в Госдепе журналисты попросили Тонера прокомментировать эту информацию.

«Я не имею понятия, о чем он (Эйро) говорил. Наша позиция не изменилась, мы по-прежнему твердо поддерживаем украинское правительство и минский процесс», — сказал Тонер.

При этом представитель Госдепа подтвердил, что Тиллерсон звонил президенту Украины Петру Порошенко, заверил его в поддержке Соединенными Штатами Америки Минских договоренностей и территориальной целостности Украины.