Москва, 11 апреля, 2017, 22:50 — ИА Регнум.



Россия

Обсуждение возвращения России в формат G8 нельзя считать серьезным, заявила в эфире радиостанции «Вести FM» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Марии Захаровой, разговор о возвращении России в «восьмерку» ведется только с одной стороны, и эта сторона не российская. Кроме того, предложение возвращения в G8 на каких-либо условиях является не более чем дешевой спекуляцией.

По мнению Марии Захаровой, западные политики «обесценивают себя» подобными разговорами.

«Зачем только об этом говорить, ведь за словами не происходит никаких действий. Поэтому всё это очень несерьёзно», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее глава МИД Италии Анджелино Альфано высказал надежду на перспективу возвращения к формату G8 с участием России.

Напомним, G7 («Большая семерка»), организация, занимающаяся решением глобальных вопросов социального, политического и экономического характера. В нее входят крупнейшие экономики мира, среди них: США, Великобритания, Италия, Германия, Канада, Франция и Япония

В начале 90-х годов в клуб получила приглашение Российская Федерация, однако после госпереворота на Украине и референдума о вхождении Крыма в состав РФ организация приняла решение вернуться к формату G7.