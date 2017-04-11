Вашингтон, 11 апреля, 2017, 22:22 — ИА Регнум.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сравнил президента Сирии Башара Асада с Адольфом Гитлером, 11 апреля сообщает Associated Press.

Gage Skidmore Шон Спайсер

Сравнивая Гитлера с сирийским лидером, Спайсер заявил, что даже Гитлер не использовал химического оружия.

Позднее пресс-секретарь Белого дома пояснил свое высказывание, добавив, что Гитлер не использовал химическое оружие против собственных сограждан «таким же способом», как Асад.

Напомним, в концентрационных лагерях нацистской Германии существовали газовые камеры, в которых применяли отравляющий газ «Циклон Б» для массового убийства людей.

Без предъявления доказательств власти США возложили ответственность за химическую атаку в сирийской провинции Идлиб на руководство САР.

Вооруженные силы США получили приказ осуществить ракетный удар в ночь на 7 апреля по сирийскому военному аэродрому «Шайрат». Всего было выпущено 59 крылатых ракет «Томагавк».