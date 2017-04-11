Нью-Йорк, США, 11 апреля, 2017, 22:05 — ИА Регнум.



Флаг ООН

ООН начнет участвовать в расследовании химической атаки в Сирии только после получения от ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) формального подтверждения факта применения химического оружия, сообщил журналистам официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По словам Дюжаррика, представители ОЗХО начали изучать инцидент, но сначала они должны официально подтвердить, что это было использование химического оружия.

Дюжаррик сообщил, что «специалисты ОЗХО занимаются сбором и анализом информации». При этом он предположил, что они «работают в контакте с Всемирной организацией здравоохранения», подчеркнув еще раз, что ОЗХО «должна самостоятельно сделать вывод об использовании запрещенного элемента».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля так называемая сирийская вооруженная оппозиция заявила о химической атаке со стороны ВВС Сирии в населенном пункте Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В результате якобы погибли 80 человек, включая детей.

Командование сирийской армии отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность за химическую атаку на боевиков.

Однако власти США, не дожидаясь результатов расследования инцидента, обвинили официальный Дамаск в применении химического оружия. Хотя Сирия несколько лет назад уничтожила все запасы химического оружия, оборудование для его производства, и комиссия ООН это подтвердила.

В итоге президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по авиабазе «Шайрат» сирийских ВВС.