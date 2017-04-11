Великий Новгород, 11 апреля, 2017, 21:41 — ИА Регнум. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Новгородской области сегодня, 11 апреля, признало обоснованной жалобу одного из участников аукциона на строительство второй очереди новгородского стадиона «Электрон» и предписало рассмотреть заявки повторно. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФАС, на действия заказчика — Государственного областного автономного учреждения «Спортивная школа имени Александра Невского» — пожаловалось ООО «Торговый дом «Теплоприборкомплект» из Перми.

Gazprom.ru Футбольное поле

Компании было отказано в допуске к участию в электронном аукционе, что в ФАС признали неправомерным и несоответствующим требованиям закона о контрактной системе.

«Нарушение, установленное в действиях аукционной комиссии заказчика — ГОАУ «Спортивная школа имени Александра Невского», является грубым и существенным», — сообщили в ведомстве, отметив, что это привело к признанию аукциона несостоявшимся и допуском к торгам единственного участника — АО «Строительная компания «Универсалстрой» (Москва).

«Как такового торга, то есть снижения начальной (максимальной) цены контракта, по итогам проведения аукциона не произошло», — подчеркнули в региональном управлении ФАС.

Комиссия Новгородского УФАС предписала повторно рассмотреть заявки участников закупки.

Отметим, что выполнение второго этапа реконструкции стадиона «Электрон» в Великом Новгороде оценивается в 302 млн рублей. Работы будут проводиться в три этапа. На первом — до 15 июля 2017 года — нужно установить у футбольного поля сборно-разборную трибуну на 3 тыс. мест, новое электронное табло, турникеты, системы продажи билетов, камеры хранения и медицинский пункт. На втором этапе — до 31 декабря 2017 года — предполагается построить восточную трибуну на 4 тыс. мест с подтрибунными помещениями. Благоустройство территории необходимо завершить до 31 марта 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реконструкция стадиона «Электрон» на Торговой стороне Великого Новгорода была начата в 2015 году. На стадионе появилось футбольное поле с искусственным газоном и одна — западная — трибуна на 3223 места. Стоимость строительства первой очереди также оценивалась в 302 млн рублей, из которых около 169,8 млн рублей — средства федерального бюджета. Работы выполняло ООО «Трест-2».

В марте 2016 года стадион получил сертификат соответствия Российского футбольного союза (РФС), но был выявлен ряд недостатков, которые намерены устранить в ходе продолжения реконструкции объекта.

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В настоящее время новгородский «Электрон» использует в качестве домашней арены футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области.