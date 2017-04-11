Нью-Дели, 11 апреля, 2017, 21:31 — ИА Регнум. Представители индийского подразделения немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz заявили о рекордных продажах в первом квартале текущего года, 11 апреля сообщает The Economic Times.

Айтен Юран Садху

«После упущенных возможностей в 2016 году мы наблюдаем ускорение темпов роста продаж. То, что мы увидели в первом квартале этого года, соответствует нашим ожиданиям», — заявил исполнительный директор Mercedes-Benz India Роланд Фолджер.

Читайте также: Mercedes-Benz хочет производить свои машины в Финляндии

Лидерами продаж с января по март стали седан Mercedes-Benz E-Class и внедорожник Mercedes Benz GLC.

Всего в первом квартале 2017 года компания Mercedes-Benz India продала 3 тыс. 650 машин. В аналогичный период прошлого года уровень продаж составил 3 тыс. 622 автомобиля.

Читайте также: В России начнется строительство завода Mercedes-Benz

Напомним, по результатам первого квартала 2017 года продажи внедорожников Mercedes-Benz увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В 2016 году компания Mercedes-Benz India реализовала на индийском рынке 13 тыс. 232 автомобиля, что на 1,8% ниже показателей 2015 года.