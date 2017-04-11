Москва, 11 апреля, 2017, 21:23 — ИА Регнум.



Минобороны России Сергей Шойгу

По просьбе иранской стороны 11 апреля прошли телефонные переговоры министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадного генерала Хоссейна Дехкана, сообщает телеканал «Звезда»

Главы военных ведомств двух стран обсудили ситуацию, сложившуюся после американского ракетного удара по аэродрому ВВС Сирии «Шайрат».

Москва и Тегеран квалифицировали действия США как нарушение международного права и отметили активизацию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических организаций в Сирии сразу же после ракетного удара США.

В ходе телефонного разговора были обсуждены некоторые вопросы координации совместных операций в Сирии и перспективы дальнейшей борьбы с международным терроризмом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля так называемая сирийская вооруженная оппозиция заявила, что сирийские правительственные силы якобы устроили химическую атаку в населенном пункте Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В результате этой атаки якобы погибли 80 человек. Под этим предлогом США нанесли удар крылатыми ракетами по авиабазе ВВС Сирии «Шайрат» в провинции Хомс.