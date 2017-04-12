Ставрополь, 12 апреля, 2017, 05:57 — ИА Регнум. Эксперты Ставропольского края разработали пособие по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма среди школьников. Это связано с активизацией террористических организаций по вербовке российских подростков. Занятия по рекомендациям ставропольских экспертов будут проводиться в школах и других образовательных учреждениях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хочешь

Руководство написано специалистами Ставропольского краевого института развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в институте. Новое методическое пособие предназначено для учителей и работников общеобразовательных организаций, которые будут проводить учебные занятия по проблеме противодействия экстремизму и терроризму.

Такие занятия стали актуальны в свете активизации деятельности террористических и экстремистских организаций по вербовке в свои ряды российской молодежи. Сейчас внедрение экстремизма в молодежную среду приобрело настолько серьезные масштабы, что угрожает будущему страны.

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Теракты в последнее время стали тщательнее готовиться, террористические группировки разных стран сотрудничают между собой, координируют свои действия. При этом третье место по объему пропагандистской литературы самой активной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) занимают материалы именно на русском языке, уступая лишь арабскому и английскому варианту.

Эксперты приходят к выводу, что исламисты делают ставку на вербовку русскоязычного населения. В начале 2016 года в ячейки «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поступило указание об активизации пропагандистской работы среди учащихся средних и высших учебных заведений, отмечается на сайте антитеррористической комиссии Ставропольского края.

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Таким образом, идеологическое воздействие экстремистов направлено в первую очередь на молодежь в возрасте от четырнадцати до тридцати лет, которая в силу мировоззренческих и психологических особенностей восприимчива к радикальным идеям и в дальнейшем способна пополнить ряды террористических структур.

Вместе с тем именно молодежь способна не только адаптироваться, но и активно воздействовать на его позитивное изменение, отмечают авторы пособия.

Исследователи считают, что появление среди молодежи агрессивно-экстремистски настроенных лиц — это нравственно-мировоззренческая проблема.

Авторы рекомендаций называют задачей государственной важности, которая стоит перед системой образования, — формирование у обучающихся такого самосознания, при котором чувство принадлежности к своему государству имело бы приоритет перед фактором этнической принадлежности.

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Отметим, что в основу пособия по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде легли положения Стратегии противодействия экстремизму в России до 2025 года, планы противодействия идеологии терроризма России и Ставрополья, а также решения антитеррористической комиссии региона.

По данным комитета Ставропольского края по делам национальностей на январь 2017 года, порядка 150 жителей Ставропольского края воюют в Сирии на стороне боевиков. Преимущественно это студенты ставропольских вузов из северокавказских республик. Четверо из них вернулись назад, трое были осуждены и получили условные сроки.