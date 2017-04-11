Москва, 11 апреля, 2017, 20:51 — ИА Регнум. В Совфеде поддерживают позицию МИД РФ, который отказался видеть в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона ультиматум, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

Mid.ru Сергей Лавров, Рекс Тиллерсон

Член Совфеда Франц Клинцевич обратил внимание на комментарий заявления Тиллерсона официального представителя МИД РФ Марии Захаровой — она «очень аккуратно прокомментировала сегодняшнее заявление госсекретаря, не увидев в нем ультиматума».

«Думаю, что это не случайно. Публичная полемика явно не пойдет на пользу предстоящим сложнейшим переговорам. Можно даже сделать вид, что этого заявления вообще не было. Тем более что и сам американский госсекретарь будет говорить с Сергеем Лавровым на совсем другом языке. А иначе ему было и незачем приезжать в Россию», — говорит сенатор.

Первая после избрания нового президента США российско-американская встреча на столь высоком уровне чрезвычайно важна, говорит парламентарий. «Не реагируя ни на какие «психические атаки», мы пытаемся создать для нее максимально благоприятный фон», — сказал Клинцевич.

Россия должна сделать выбор: присоединиться к США и их единомышленникам, либо остаться на стороне сирийского президента Башара Асада, Ирана и группировки «Хезболла», заявил в итальянском городе Лукка госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

В преддверии визита Тиллерсона МИД РФ заявил, что ожидает от встречи положительных результатов. По мнению российского министерства, есть надежда, что и американская сторона заинтересована в сотрудничестве.