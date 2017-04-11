Тиллерсон не станет говорить с Лавровым на языке ультиматумов — сенатор
Москва, 11 апреля, 2017, 20:51 — ИА Регнум. В Совфеде поддерживают позицию МИД РФ, который отказался видеть в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона ультиматум, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.
Член Совфеда Франц Клинцевич обратил внимание на комментарий заявления Тиллерсона официального представителя МИД РФ Марии Захаровой — она «очень аккуратно прокомментировала сегодняшнее заявление госсекретаря, не увидев в нем ультиматума».
«Думаю, что это не случайно. Публичная полемика явно не пойдет на пользу предстоящим сложнейшим переговорам. Можно даже сделать вид, что этого заявления вообще не было. Тем более что и сам американский госсекретарь будет говорить с Сергеем Лавровым на совсем другом языке. А иначе ему было и незачем приезжать в Россию», — говорит сенатор.
Первая после избрания нового президента США российско-американская встреча на столь высоком уровне чрезвычайно важна, говорит парламентарий. «Не реагируя ни на какие «психические атаки», мы пытаемся создать для нее максимально благоприятный фон», — сказал Клинцевич.
Россия должна сделать выбор: присоединиться к США и их единомышленникам, либо остаться на стороне сирийского президента Башара Асада, Ирана и группировки «Хезболла», заявил в итальянском городе Лукка госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
В преддверии визита Тиллерсона МИД РФ заявил, что ожидает от встречи положительных результатов. По мнению российского министерства, есть надежда, что и американская сторона заинтересована в сотрудничестве.