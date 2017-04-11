Киев, 11 апреля, 2017, 20:58 — ИА Регнум.



Antifashist.com Флаги националистической партии «Свобода»

Украинские националисты и ЛГБТ-активисты устроили совместную акцию протеста в Киеве, сообщает RT.

Представители националистической партии «Свобода» и ЛГБТ-активисты слились в протестном экстазе в ходе митинга против нового Трудового кодекса Украины.

По мнению ряда специалистов и правозащитников, предложенный правительством документ нарушает права работников и значительно сокращает полномочия профсоюзов.

За проведением совместной акции националистов и гомосексуалистов наблюдали солдаты Национальной гвардии Украины, однако мероприятие прошло в духе взаимной любви и понимания.

Кто из участников совместной акции играл в ходе нее более пассивную роль, пока не сообщается.

Ни партия «Свобода», ни ЛГБТ-активисты еще не опубликовали своих впечатлений от участия в совместном мероприятии.