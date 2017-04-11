Таллахасси, США, 11 апреля, 2017, 20:52 — ИА Регнум.

В американском штате Флорида объявлено чрезвычайное положение из-за многочисленных лесных пожаров, 11 апреля сообщает Associated Press.

Firecorps.org Лесной пожар

Введение режима чрезвычайного положения облегчит координацию действий между федеральными, региональными и местными органами власти, заявил губернатор штата Флорида Рик Скотт.

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В настоящий момент в штате зарегистрировано 107 лесных пожаров, огонь охватил более 9 тыс. 600 гектаров, уничтожил 19 домов.

Текущий сезон лесных пожаров является самым масштабным с 2011 года, заявил комиссар по сельскому хозяйству Адам Патнам.

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Напомним, согласно данным противопожарной службы Флориды, большинство лесных пожаров возникло между южным озером Окичоби и национальным заповедником Окала, расположенным на севере штата.