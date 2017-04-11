Москва, 11 апреля, 2017, 20:35 — ИА Регнум. Никаких дополнительных угроз новые права полиции при использовании оружия не несут. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля, об этом заявил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

«Никаких дополнительных угроз для граждан данные нововведения не несут. Правило запрета на применение оружия при скоплении людей сохраняется», — заверил он.

По его словам, «по-прежнему нельзя применять огнестрельное оружие в отношении женщин с видимыми признаками беременности, в отношении лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции».

«Как эти правила ранее существовали для других ведомств, так и для полиции никто не сделал исключений», — заявил Пискарев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно тексту законопроекта, сотрудник полиции не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, если в результате его применения могут пострадать случайные лица, за исключением применения огнестрельного оружия в целях предотвращения (пресечения) террористического акта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, здания, помещения, сооружения или объекты, здания, помещения, сооружения органов государственной власти.

Законопроектом также предлагается установить презумпцию доверия к действиям сотрудника полиции как должностному лицу, действующему от имени государства в интересах общества и государства.