Нью-Йорк, США, 11 апреля, 2017, 20:35 — ИА Регнум.



Beshr Abdulhadi Сирия

США, Великобритания и Франция представили в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций пересмотренный проект резолюции по «химической атаке» в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 11 апреля, заявил журналистам постоянный представитель Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт.

«Совместно с США и Францией представили пересмотренный проект резолюции по Сирии, который осуждает химатаку и требует полного сотрудничества в расследовании», — заявил Райкрофт.

Постпред считает, что всем членам Совета Безопасности ООН необходимо поддержать эту резолюцию.

Ранее Райкрофт заявил, что Великобритания и США намерены принять меры в отношении Сирийской Арабской Республики в обход Совбеза ООН, если тот не согласует резолюцию по «химической атаке» в сирийской провинции Идлиб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля так называемая сирийская вооруженная оппозиция заявила, что сирийские правительственные силы якобы устроили химическую атаку в населенном пункте Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В результате этой атаки якобы погибли 80 человек.

Командование сирийской армии отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность за химическую атаку на боевиков.

Однако власти США приняли сторону боевиков оппозиции и обвинили официальный Дамаск в применении химического оружия. Притом что Сирия ещё несколько лет назад уничтожила все запасы химического оружия, и комиссия ООН это подтвердила.

В итоге президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по авиабазе «Шайрат», где базируются сирийские ВВС.