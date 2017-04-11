Вашингтон, 11 апреля, 2017, 20:34 — ИА Регнум.

Террористы или боевики сирийских незаконных вооруженных формирований непричастны к химической атаке в сирийском Идлибе, сообщил представитель администрации Белого дома в ходе конференц-колла для журналистов 11 апреля.

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Вашингтон не верит в ответственность террористов или «негосударственных игроков» на территории Сирии за конкретную атаку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Италии Серджо Маттареллой заявил, что российские спецслужбы располагают данными о подготовке аналогичных провокаций с применением химического оружия в других районах Сирии, в том числе непосредственно в Дамаске.

Ранее МИД РФ заявил, что Россия твердо рассчитывает на согласие США с проведением объективного расследования случая химического отравления жителей сирийского города Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года, с привлечением ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия).