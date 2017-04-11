Год без зарплаты: Директору фирмы в Югре предъявили обвинение
Ханты-Мансийск, 11 апреля, 2017, 20:27 — ИА Регнум. Прокуратура добилась выплаты заработка сотрудникам ООО «Завод МДФ» в поселке Мортка. Напомним, что на этом государственном заводе образовалась задолженность по зарплате перед работниками в размере свыше 17 млн рублей. Сейчас она полностью погашена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM.
Ранее ИА REGNUM информировало, что рабочие деревообрабатывающего завода ООО «Завод МДФ» на протяжении нескольких месяцев не видят денег от работодателя.
В поселке городского типа Мортка проживают 3,5 тысячи человек. Из них 500 трудится на ООО «Завод МДФ». Предприятие специализируется на выпуске древесно-волокнистых плит и принадлежит правительственному «Фонду поколений Югры».
Руководитель завода МДФ оштрафован, сообщают в надзорном ведомстве, не оглашая сумму наказания.
Также штрафу подвергся гендиректор ЗАО «АМК-Вигас» из югорского Мегиона. Установлено, что он заключал гражданско-правовые договоры с работниками, фактически регулирующие трудовые отношения. Между тем, трудоустройство без официального оформления трудовых отношений лишает работников права на социальное страхование, получение социальных гарантий, а также других прав, предусмотренных трудовым законодательством. По результатам проверки виновные лица оштрафованы на общую сумму 60 тыс. рублей.
Прокуратура Лангепаса (ХМАО) сегодня, 11 апреля, утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «СтройСнабСервис». Здесь директор предприятия с декабря 2015 года по февраль 2016 года умышленно не выплачивал заработную плату двум работникам, задолжав им свыше 80 тыс. рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, а работникам выплачено причитающееся.
Напомним, в Нягани 105 рабочих ООО Дорожно-строительная компания «НяганьАвтоДорСтрой» в течение года не получали зарплату. Общая сумма задолженности предприятия превысила 10 млн рублей.
В отношении руководителя организации уже возбуждено уголовное дело. Следствие подозревает, что деньги работникам не выплачивались в период с октября 2015 по октябрь 2016 года. При этом счетах фирмы деньги были, но их направляли на другие цели.