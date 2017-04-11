Ханты-Мансийск, 11 апреля, 2017, 20:27 — ИА Регнум. Прокуратура добилась выплаты заработка сотрудникам ООО «Завод МДФ» в поселке Мортка. Напомним, что на этом государственном заводе образовалась задолженность по зарплате перед работниками в размере свыше 17 млн рублей. Сейчас она полностью погашена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

Ранее ИА REGNUM информировало, что рабочие деревообрабатывающего завода ООО «Завод МДФ» на протяжении нескольких месяцев не видят денег от работодателя.

В поселке городского типа Мортка проживают 3,5 тысячи человек. Из них 500 трудится на ООО «Завод МДФ». Предприятие специализируется на выпуске древесно-волокнистых плит и принадлежит правительственному «Фонду поколений Югры».

Руководитель завода МДФ оштрафован, сообщают в надзорном ведомстве, не оглашая сумму наказания.

Также штрафу подвергся гендиректор ЗАО «АМК-Вигас» из югорского Мегиона. Установлено, что он заключал гражданско-правовые договоры с работниками, фактически регулирующие трудовые отношения. Между тем, трудоустройство без официального оформления трудовых отношений лишает работников права на социальное страхование, получение социальных гарантий, а также других прав, предусмотренных трудовым законодательством. По результатам проверки виновные лица оштрафованы на общую сумму 60 тыс. рублей.

Прокуратура Лангепаса (ХМАО) сегодня, 11 апреля, утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «СтройСнабСервис». Здесь директор предприятия с декабря 2015 года по февраль 2016 года умышленно не выплачивал заработную плату двум работникам, задолжав им свыше 80 тыс. рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, а работникам выплачено причитающееся.

Напомним, в Нягани 105 рабочих ООО Дорожно-строительная компания «НяганьАвтоДорСтрой» в течение года не получали зарплату. Общая сумма задолженности предприятия превысила 10 млн рублей.

В отношении руководителя организации уже возбуждено уголовное дело. Следствие подозревает, что деньги работникам не выплачивались в период с октября 2015 по октябрь 2016 года. При этом счетах фирмы деньги были, но их направляли на другие цели.