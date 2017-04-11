Ставрополь, 11 апреля, 2017, 20:55 — ИА Регнум.



Виктория Ивановская ИА REGNUM Бессмертный полк в Ставрополе. 9 мая 2016 года

В Ставропольском крае в преддверии майских праздников силовики усиливают меры безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной антитеррористической комиссии.

«У нас впереди целая череда праздников: Пасха, Радоница, Первомай, День Победы. До полутора миллионов земляков традиционно становятся их участниками. Мы должны сделать всё, чтобы обеспечить безопасность людей на каждом из планируемых мероприятий», — заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 11 апреля в Ессентуках на заседании антитеррористической комиссии края.

Он призвал силовиков не допустить повторения таких трагедий, которые произошли в последнее время в метро Санкт-Петербурга, Чечне, Астрахани, Ингушетии, а также в Швеции и Египте.

Впереди на Ставрополье запланированы мероприятия в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также летний курортный сезон. Также разработан комплекс мер по обеспечению безопасности при подготовке чемпионата мира по футболу 2018 года.

В частности, под усиленной охраной окажутся объекты транспорта и транспортной инфраструктуры. Планируется наладить более эффективное взаимодействие органов власти, общественных и религиозных организаций в противодействии идеологии терроризма в молодёжной среде и образовательной сфере.

Между тем эксперты Ставропольского краевого института развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования подготовили новое методическое пособие по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в институте, пособие предназначено для учителей и работников общеобразовательных организаций, на которых возложены обязанности по проведению мероприятий в области профилактики экстремизма и терроризма.

Пособие будет способствовать формированию у школьников гражданской идентичности с тем, чтобы их чувство принадлежности к своему государству имело приоритет перед фактором этнической принадлежности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Ставрополье усилены меры безопасности после теракта в Санкт-Петербурге. Силами правоохранительных структур, народных дружин и казачества патрулируются места массового пребывания людей. Взяты под усиленную охрану социальные, промышленные объекты, образовательные учреждения и объекты транспортной инфраструктуры.

Ранее в сюжете: На Ставрополье усиливают меры безопасности после теракта в Санкт-Петербурге

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