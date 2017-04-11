Антитеррор на Ставрополье: силовики готовятся к майским праздникам
Ставрополь, 11 апреля, 2017, 20:55 — ИА Регнум.
В Ставропольском крае в преддверии майских праздников силовики усиливают меры безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной антитеррористической комиссии.
«У нас впереди целая череда праздников: Пасха, Радоница, Первомай, День Победы. До полутора миллионов земляков традиционно становятся их участниками. Мы должны сделать всё, чтобы обеспечить безопасность людей на каждом из планируемых мероприятий», — заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 11 апреля в Ессентуках на заседании антитеррористической комиссии края.
Он призвал силовиков не допустить повторения таких трагедий, которые произошли в последнее время в метро Санкт-Петербурга, Чечне, Астрахани, Ингушетии, а также в Швеции и Египте.
Впереди на Ставрополье запланированы мероприятия в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также летний курортный сезон. Также разработан комплекс мер по обеспечению безопасности при подготовке чемпионата мира по футболу 2018 года.
В частности, под усиленной охраной окажутся объекты транспорта и транспортной инфраструктуры. Планируется наладить более эффективное взаимодействие органов власти, общественных и религиозных организаций в противодействии идеологии терроризма в молодёжной среде и образовательной сфере.
Между тем эксперты Ставропольского краевого института развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования подготовили новое методическое пособие по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в институте, пособие предназначено для учителей и работников общеобразовательных организаций, на которых возложены обязанности по проведению мероприятий в области профилактики экстремизма и терроризма.
Пособие будет способствовать формированию у школьников гражданской идентичности с тем, чтобы их чувство принадлежности к своему государству имело приоритет перед фактором этнической принадлежности.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Ставрополье усилены меры безопасности после теракта в Санкт-Петербурге. Силами правоохранительных структур, народных дружин и казачества патрулируются места массового пребывания людей. Взяты под усиленную охрану социальные, промышленные объекты, образовательные учреждения и объекты транспортной инфраструктуры.
Ранее в сюжете: На Ставрополье усиливают меры безопасности после теракта в Санкт-Петербурге
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