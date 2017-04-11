Владикавказ, 11 апреля, 2017, 20:20 — ИА Регнум.

В Турции заложены рощи в память о жертвах теракта в школе североосетинского города Беслан. Сады, разбитые в трех селах, где проживают выходцы из Осетии, получили названия «Рощи Бесланских ангелов», сообщает Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований имени В. И. Абаева.

Diego Galli Фотографии погибших в результате теракта в школе в Беслане

Всего посажено 186 деревьев в трех осетинских селах Бойалык, Карабаджак и Пойразлы — в память о каждом погибшем в теракте в 2004 году ребенке. Во время траурных дней 1−3 сентября турецкие осетины и представители североосетинской организации «Матери Беслана» планируют посещать «Рощи Бесланских ангелов».

Инициатива проекта принадлежит осетинскому культурно-благотворительному фонду Alan Vakfi в Турции. На каждом выделенном участке были установлены мемориальные таблички с надписью «Роща Бесланских ангелов». В посадке деревьев приняли участие, по словам руководителя фонда Садреттина Кусоглу, почти все члены осетинской диаспоры.

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Память о трагедии в Беслане

Напомним, в 1 сентября 2004 года бесланская школа №1 была захвачена бандгруппой международных террористов. В результате в заложниках оказались более тысячи детей, учителей и родителей — в это время в школе как раз шла праздничная линейка, посвященная началу нового учебного года. Попытки переговоров с террористами результатов не принесли. В результате штурма здания погибли 334 человека, 186 из них — дети. При штурме получили ранения и стали инвалидами 126 бывших заложников, в том числе 70 детей.