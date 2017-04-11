Уфа, 11 апреля, 2017, 20:17 — ИА Регнум.



Евгений Акатьев Обычный уфимский двор

В Уфе общегородские субботники пройдут 15 и 22 апреля, по мнению жителей столицы Башкирии, они не смогут решить проблемы дворов и улиц города. Опрошенные ИА REGNUM прохожие жаловались на состояние дорожного полотна, лёд и сугробы, затопление дорог, вытаивающий мусор, грязь, выносимую автомобилями со стихийных парковок на газонах. Некоторые проблемы оказались бы по силам городским властям, которые не горят желанием исправлять ситуацию.

«Скользко, мокро, грязно, небезопасно! — так характеризуют уфимцы состояние большинства дворов и тротуаров города. — Каждый выход на улицу рискуем поскользнуться, промочить ноги, провалиться в яму, быть обрызганным. На центральных улицах можно ходить в красивых туфлях, а в наших дворах нужны резиновые сапоги». Еще одной проблемой являются припаркованные во дворах автомобили. «Зимой еще ничего, хотя бы грязи нет, а весной и осенью — в распутицу — с колёс автомобилей на проезжую часть и тротуары попадает масса земли, которая размазывается по всему городу».

По мнению уфимцев, городские власти могли бы, но не хотят решить некоторые проблемы, например, брошенных во дворах автомобилях. Некоторые машины месяцами, даже годами стоят на газонах. Эвакуаторы вывозят машины, оставленные на пять минут, но закрывают глаза на брошенные «подснежники». Видимость работы имеется: сотрудники Управления коммунального хозяйства города совместно с инспекторами ДПС проводят рейды, штрафуют нерадивых автовладельцев на 5 тыс. рублей, только с начала года, по отчетам администрации Уфы «в ходе регулярных рейдов за нарушение парковки было эвакуировано порядка 100 машин». «Но из этих ста есть хотя бы одна брошенная машина? — вопрошают разгневанные уфимцы. — Создается впечатление, что эвакуация является доходным бизнесом, но никак не борьбой за порядок на улицах. Не во всех городах России такой парковочный беспредел, но у мэрии Уфы нет ни желания, ни воли решить эту проблему». Уфимцы выкладывают в соцсетях фото с неправильно припаркованными автомобилями, создают группы, пишут петиции и констатируют полное отсутствие реакции мэрии на автохамство. Как ранее писало ИА REGNUM, на 1, 1 млн горожан в столице Башкирии приходится 493 тыс. машин. За последние 15 лет количество автомобилей возросло в 2 раза, что делает проблему парковки наиболее острой.

Снег не убран и во дворах многих организаций и учреждений, в том числе и образовательных. Школьники на окраинах города, в том числе и в микрорайоне Инорс, настолько привыкли к сугробам, что считают такое состояние дворов естественным. «Да что там снег, на глазах школьников разрушается и разносится по досочкам здание школы № 51, для Инорса это историческое здание, здесь учился Герой Советского Союза Александр Вакульский! — сокрушается уфимка Надежда Григорьева. — Это видят учащиеся лицея № 60, имеющего общий двор с «лишней"школой, какой жизненный урок для детей».

Евгений Акатьев Двор школы № 51

В мэрии ссылаются на владельцев зданий и строений, которые, как полагают в администрации, обязаны следить за состоянием тротуаров, примыкающим к постройкам. Собственники киосков, мелких магазинов и салонов нанимают трудовых мигрантов, разбрасывающих снег.

Евгений Акатьев Один копает, трое надзирают

Мусор остается и от стихийной уличной торговли. Торговцы уверяют, что хотели бы убирать мусор за собой, но поблизости нет урн. Сторожа из церкви, рядом с которой торгуют вербами, утверждают, что не имеют полномочий попросить уйти назойливых продавцов от церковной ограды.

Евгений Акатьев Вербы от 10 до 100 рублей за пучок

Не все из торгующих на улицах — жители Уфы. Часть из них приезжает из сельских районов республики и соседних регионов. Аня Иванова приехала с матерью и сестрой из города Миньяр продавать вербные ветки. «Мне в Уфе нравится, это большой красивый город, — поделилась переживаниями девочка. — Вот только водители у вас злые и не пропускают пешеходов даже на переходах, у нас не так, у нас пропускают».

Евгений Акатьев Гостья из Челябинской области

Церковный двор за неделю до Пасхи свободен от мусора, но не от снега. «В субботу будут святить куличи и яйца, будет чисто! — обещают прихожане. — Вот только одно непонятно, почему субботники назначаются за день до Пасхи. Верующим нужно готовиться к Великому празднику, а их на субботники гонят». Летом церковный двор представляет собой маленький сквер с «роскошными розами», сюда приходят на прогулку жители домов. На территории двора находится могила участника Бородинского сражения генерал-лейтенанта Евграфа Гладышева, зимой она тоже занесена снегом. «Здание церкви нуждается в ремонте, но помощи ждать неоткуда, только от Бога», — разводят руками прихожане.

Евгений Акатьев Церковный двор расчистят к Пасхе

Как отмечают уфимцы и гости города, места, где бывают туристы из других регионов страны, выглядят более чисто и презентабельно. Дорожка, ведущая от стадиона «Нефтяник» до мечети «Ляля Тюльпан», расчищена. «Это чтобы болельщики из Москвы и других городов не ужасались нашему беспорядку!» — утверждают уфимцы.

Евгений Акатьев Дорожка между стадионом и мечетью расчищена

Болельщики московского «Спартака» нашли Уфу «достаточно милой», «патриархальной», «сделанной в СССР» и выразили общее впечатление: «Видали и похуже!» Столичные гости огорчились небольшому количеству продовольственных магазинов и кафе. Одним из мест, где можно сделать интересное селфи, считается двор мечети. К туристам молящиеся в мечети относятся доброжелательно, не делают им замечаний по поводу внешнего вида, предупредительно придерживают перед ними двери.

Евгений Акатьев Двор мечети облюбован поклонниками селфи

Если двор мечети чист, то территория мечети все еще покрыта снегом.

Евгений Акатьев Территория мечети Ляля Тюльпан

Между стадионом и мечетью расположен парк. На одном «пятачке» пытаются заработать владельцы четырех частных конюшен. Владельцы лошадей жалуются на гнёт конкуренции и отсутствия внятных правил катания. Взрослые лошадники считают, что заниматься катанием могут только совершеннолетние, несовершеннолетние утверждают, что их лошади более ухожены.

Евгений Акатьев Лошадинный гламур

Если отойти от парка всего на пару кварталов, перед глазами предстает обычная для Уфы картина: на одной и той же улице встречаются и прочищенные, и заваленные снегом участки, наличие снега определяется не солнечной стороной, а отношением дворников к своей работе.

Евгений Акатьев Эта сторона улицы неудобна для прохода

«Окоп-район», — шутит молодая девушка и исчезает в обычном уфимском дворе.

Евгений Акатьев Ещё один обычный двор

Цифры и факты

По сообщениям из мэрии, в Уфе продолжаются работы по ликвидации последствий снежной зимы. В одном Калининском районе Уфы за неделю с 3 по 7 апреля вывезли почти 5 тыс. кубометров снега и уложили более 70 тонн асфальта. В Октябрьском районе Уфы коммунальщики также круглосуточно ведут работы по откачке талых вод. В Дёмском районе Уфы 10 апреля талыми водами затопило двухквартирный дом, жильцы эвакуированы. «Есть мнение, что вывозить снег оказалось бы дешевле, чем вести работы по откачке и эвакуировать жильцов подтопленных домов», рассуждают горожане.

Муниципальное предприятие «Уфаводоканал» уже сообщило о рекордных объемах переработки снега минувшей зимой. Работа пункта в этом сезоне началась на пару недель позже, чем в прошлом. В день он принимал до 150 груженных самосвалов. Всего в так называемые «снеготаялки» на переработку поступило больше 41 тыс. кубометра снега. Сейчас на снегоплавильном пункте ведутся работы по консервации. По предварительным расчетам, с улиц города по состоянию на конец февраля вывезено 2 миллиона 300 тысяч кубометров снежной массы. «Эти цифры никому ничего не говорят, — качает головой уфимец Михаил Еленин. — Для нас, простых горожан, важно, в каком состоянии наши дворы, и какую грязь мы несем на обуви с улицы, а не рапорты. Надеяться, что за субботник все будет убрано, не приходится «.