Москва, 11 апреля, 2017, 20:04 — ИА Регнум. Минтруд РФ разрабатывает законопроект, который предполагает введение альтернативных механизмов предоставления инвалидам технических средств реабилитации (ТСР). Кроме выдачи самих изделий и компенсации за самостоятельно купленные ТСР, планируется ввести реабилитационные сертификаты. По замыслу разработчиков, целевой группой станут городские жители. Опыт использования специального электронного сертификата уже есть в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе. Законопроект внесут в Госдуму этой осенью.

Дарья Антонова ИА REGNUM Упражнения на тренажере

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«Введение сертификатов позволит людям с инвалидностью выбирать более комфортные для себя технические средства реабилитации, которые пока не предусматривает существующая процедура получения, — прокомментировал ИА REGNUM законопроект Александр Шлычков, основатель и директор фонда поддержки инвалидов «Сила духа». — Так появится возможность сконцентрировать внимание на качестве продукции и мотивировать здоровую конкуренцию на рынке производства реабилитационных средств. Также инвалиду будет представлен более широкий выбор удобного способа получения ТСР — в натуральном виде, путём денежной компенсации или с использованием сертификата».

В России на сегодняшний день около 12,5 млн инвалидов, по прогнозам, новым способом получения ТСР будут пользоваться около 2,5 млн инвалидов. «Минтруд отмечает, что скорее всего сертификаты будут электронными, что упростит процедуру получения как самого сертификата, так и средства реабилитации. Пока основная сложность состоит в процедуре расчёта достоинства сертификата, так как цены на рынке постоянно меняются», — отметил Шлычков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Счётной палаты России, за 2014 — 2015 годы креслами-колясками обеспечены 253,7 тыс. инвалидов (в 2014 году — 110,1 тыс. инвалидов, в 2015 году — 143,6 тыс. инвалидов). Количество жалоб инвалидов и поданных исков в судебные органы на качество предоставляемой услуги по обеспечению креслами-колясками не увеличивается. Но при этом Фонд социального страхования (ФСС) решает возложенную на него задачу по обеспечению инвалидов креслами-колясками более успешно, чем регионы России.

Так, доля инвалидов, обеспеченных креслами-колясками территориальными органами ФСС, в 2014 году составила 69,4%, в 2015 году — 81%, регионами, осуществляющими полномочия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) — 46,9% и 67,7% соответственно.

Вместе с тем, несмотря на ряд позитивных моментов, обеспечение инвалидов креслами-колясками в целом остается недостаточным. Расходы на данные цели в 2015 году составили 2,6 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2014 годом почти на 45%, а обеспеченность инвалидов выросла на 30%.

Отсутствие контроля за деятельностью уполномоченных органов в части организации конкурентных процедур приводит в том числе к значительной дифференциации их стоимости и неэкономному расходованию бюджетных средств. При этом средняя стоимость колясок в регионах, реализующих полномочия по обеспечению инвалидов ТСР, выше, чем в территориальных органах ФСС от 8 до 48%.

Отмечено, что российский рынок производителей кресел-колясок развит недостаточно и ему трудно конкурировать с зарубежными компаниями, имеющими более мощную производственную базу. В 2015 году производство кресел-колясок осуществлялось фактически 13-ю организациями. При этом анализ цены у поставщиков зарубежных кресел-колясок, показал, что зачастую они ниже, чем у российских производителей на аналогичные изделия.