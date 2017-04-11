Челябинск, 11 апреля, 2017, 20:01 — ИА Регнум. Пресечена попытка провоза санкционных фруктов через территорию Челябинской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Россельхознадзора региона.

Лимоны

Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора совместно с оперативниками УФСБ России по Челябинской области в ночь с 10 на 11 апреля остановили машину для досмотра на контрольно-пропускном пункте «Троицк». Выяснилось, что грузом являются 800,1 кг лимонов, которые ввозились из казахстанского города Кустаная и следовали через Челябинскую область в Башкирию.

Оперативники выявили партию подкарантинной продукции, на которую имелась международная товарно-транспортная накладная и фитосанитарный сертификат Казахстана. После вскрытия упаковки продукции выяснилось, что они из Испании.

Продукция была изъята и заактирована в связи с тем, что она попадает под действие указа президента РФ № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» от 29 июля 2015.

Позже лимоны были перемещены на полигон увельского утилизационного завода (ООО «ЭККРиД»), где в присутствии представителей Челябинского Россельхознадзора, Челябинской таможни, Транспортной прокуратуры и собственников груза, механическим путем уничтожен. Как пояснили в управлении Россельхознадзора по Челябинской области, все мероприятия по уничтожению проводились в соответствии с действующими нормами законодательства РФ.

Отметим, за период действия Российского продовольственного эмбарго, начиная с 2014 года, в отношении некоторых товаров из США, Канады, Норвегии, Австралии, с Украины, а также из стран ЕС и Турции, в Челябинской области было выявлено и уничтожено 175,5 тонн поднадзорной продукции. Большая часть запрещенной к ввозу продукции (148,2 тонны) поступила из Казахстана. Вся «санкционка» была уничтожена на полигоне ТБО ООО «ЭККРИД», в присутствии сотрудников заинтересованных ведомств с соблюдение природоохранных мероприятий.