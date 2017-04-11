Москва, 12 апреля, 2017, 00:00 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Терешкова с депутатами Госдумы осматривает выставку «Чайка. Первый полет»

По словам Валентины Терешковой, День космонавтики является напоминанием о том, что невозможное — возможно.

«День космонавтики — это международный праздник, но, конечно, наиболее ярко он отмечается в нашей стране, — заявила Валентина Терешкова. — Простой русский парень, как сам говорил о себе Юрий Гагарин, впервые в истории человечества перешагнул грань возможного и облетел Землю на своем корабле. Это не только его личная победа, но и достижение большого количества ученых, испытателей, руководителей разных уровней. Вся страна работала как единый организм для того, чтобы мечта миллионов людей стала реальностью. 12 апреля — это день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли, тех, кто знает, что невозможное — возможно. Я поздравляю всех космонавтов, ученых и всех граждан нашей страны с этим замечательным праздником!»

12 апреля 1961 г. космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 1 час и 48 минут.

Спустя год эта дата была установлена указом Президиума Верховного Совета СССР как День космонавтики.

Седьмого апреля 2011 г. на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днем полета человека в космос.