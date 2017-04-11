Салехард, 11 апреля, 2017, 19:40 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания ЯНАО предлагают сократить на два часа время продажи алкоголя в торговых точках. Инициативу породило возросшее в автономном округе число преступлений в состоянии опьянения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ЛДПР.

Николае Григореску. Два пьяницы (фрагмент). 1860

Предлагается сократить период продажи алкогольной продукции на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 21:00 до 11:00 по местному времени (с 19:00 до 09:00 мск). Сейчас запрет на продажу алкогольной продукции действует с 22:00 до 10:00.

Парламентарии отмечают, что на территории Ямало-Ненецкого автономного округа наблюдается рост уровня «пьяной» преступности на 4,5% (2426 преступлений на 1 января 2017 года). В четырех муниципальных образованиях ситуация можно сказать критическая. В Муравленко рост преступлений в состоянии алкогольного опьянения составил 33,3%, в Новом Уренгое — 28,2%, в Губкинском — 24,2%, в Салехарде — 24,8%.

В субъектах Российской Федерации, где уже сокращено время продажи алкоголя, такая мера имеет положительный эффект, утверждают парламентарии.

По такому пути пошли Республика Адыгея, Бурятия, Дагестан, Приморский, Ставропольский края, Амурская, Архангельская, Владимирская области и ряд других регионов страны. В большинстве регионов Арктической зоны и территорий, приравненных к районам Крайнего Севера период продажи алкогольной продукции ограничен — такая продукция продается до 21:00. Так, в 2016 году был сокращен период продажи алкоголя в Тюменской области, а в ХМАО горячительные напитки нельзя приобрести после 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, республика Якутия собирается выходить на новый уровень введения алкогольных запретов. Так, введение «сухого закона» инициируется в административном центре Намского района — селе Намцы, население которого более 10 тысяч человек. Если он будет принят региональным парламентом, этот населённый пункт станет первым в республике райцентром, где запрещено продавать алкоголь.

Однако у антиалкогольной политики Якутии в республике есть много противников. Их аргументы — фактическое несоблюдение принимаемых «сухих законов», а, следовательно, нелегальная торговля фальсификатом на фоне убытков соблюдающих законы предпринимателей. Штрафы за нарушения законов о торговле малы, а о проверках правоохранительных органов торговцы узнают заранее.