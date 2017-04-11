Москва, 11 апреля, 2017, 19:39 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM

«Клуб сторонников» «Единой России» собрал предложения по защите пенсионеров от мошенников из 69 субъектов РФ. Об этом заявил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии, депутат Госдумы Сергей Боярский, выступая на заседании федерального «Клуба сторонников».

Парламентарий напомнил, что старшее поколение является одной из наиболее незащищенных от аферистов групп населения.

«С целью противодействия мошенникам и повышения информированности граждан о подобных аферах сторонники «Единой России» провели собрания «Клубов сторонников» в 69 регионах. Причем в каждом субъекте РФ была подготовлена резолюция с конкретными предложениями о противодействии обману пенсионеров. Мы собрали все предложения и выделили три основных. Во-первых, мы предлагаем считать мошеннические действия в отношении пожилых людей отягчающим обстоятельством, а именно: внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс РФ. Во-вторых, следует обратить внимание на то, что половина мошеннических действий происходит в местах лишения свободы», — сказал Сергей Боярский.

И, наконец, «Клуб сторонников» намерен обратиться к руководству Сбербанка и Почты России с просьбой разработать специальную памятку для операционистов, с целью информирования и предупреждения вкладчиков пожилого возраста, когда те снимают крупную сумму денег.

«И здесь мы должны как можно более подробно информировать пожилых людей о новых методах обмана через мобильный телефон или интернет», — пояснил депутат, подчеркнув необходимость привлечь руководство ФСИН к решению этой проблемы.

В связи с участившимися случаями противоправных действий, направленных на так называемую «группу риска» — одиноких пожилых людей, своей задачей сторонники партии видят в том, чтобы собрать актуальную информацию, разработать эффективный механизм информирования старшего поколения о подобных случаях и реализовать его в рамках партийного проекта «Клуб сторонников».