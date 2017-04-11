Минск, 11 апреля, 2017, 19:19 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал США за агрессивную внешнюю политику. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает телеканал «МИР 24».

Лукашенко заявил, что решать внутриполитические вопросы за счет внешней агрессивной политики — это путь в никуда.

«Некоторые президенты, чтобы решить внутриполитические вопросы «понравиться людям», нажимают на кнопки. 59 или 60 крылатых ракет разбомбили аэродром. Когда я об этом услышал, очень сожалел. Очень», — сказал Лукашенко, имея в виду президента США Дональда Трампа и его решение нанести ракетный удар по Сирийской Арабской Республике. Белорусский президент подчеркнул, что «глубже смотрит на эти проблемы».

Лукашенко отметил, что на сегодняшний день США в одиночку или даже со своими союзниками по военному блоку НАТО не смогут «перевернуть мир или управлять всем миром». «Надо ограничивать свои аппетиты», — порекомендовал президент Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля так называемая сирийская вооруженная оппозиция заявила, что сирийские правительственные силы якобы устроили химическую атаку в населенном пункте Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В результате этой атаки якобы погибли 80 человек.

Командование сирийской армии отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность за химическую атаку на боевиков.

Однако власти США приняли сторону боевиков оппозиции и обвинили официальный Дамаск в применении химического оружия. Притом что Сирия ещё несколько лет назад уничтожила все запасы химического оружия, и комиссия ООН это подтвердила.

В итоге президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по авиабазе «Шайрат», где базируются сирийские ВВС.