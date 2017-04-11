Лукашенко прокомментировал ракетный удар США по Сирии
Минск, 11 апреля, 2017, 19:19 — ИА Регнум.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал США за агрессивную внешнюю политику. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает телеканал «МИР 24».
Лукашенко заявил, что решать внутриполитические вопросы за счет внешней агрессивной политики — это путь в никуда.
«Некоторые президенты, чтобы решить внутриполитические вопросы «понравиться людям», нажимают на кнопки. 59 или 60 крылатых ракет разбомбили аэродром. Когда я об этом услышал, очень сожалел. Очень», — сказал Лукашенко, имея в виду президента США Дональда Трампа и его решение нанести ракетный удар по Сирийской Арабской Республике. Белорусский президент подчеркнул, что «глубже смотрит на эти проблемы».
Лукашенко отметил, что на сегодняшний день США в одиночку или даже со своими союзниками по военному блоку НАТО не смогут «перевернуть мир или управлять всем миром». «Надо ограничивать свои аппетиты», — порекомендовал президент Белоруссии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля так называемая сирийская вооруженная оппозиция заявила, что сирийские правительственные силы якобы устроили химическую атаку в населенном пункте Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В результате этой атаки якобы погибли 80 человек.
Командование сирийской армии отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность за химическую атаку на боевиков.
Однако власти США приняли сторону боевиков оппозиции и обвинили официальный Дамаск в применении химического оружия. Притом что Сирия ещё несколько лет назад уничтожила все запасы химического оружия, и комиссия ООН это подтвердила.
В итоге президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по авиабазе «Шайрат», где базируются сирийские ВВС.