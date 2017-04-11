Киев, 11 апреля, 2017, 19:18 — ИА Регнум.



U.S. Army Europe Американские и украинские военные в ходе совместных учений на Яворовском полигоне в районе Львова. Июль 2015 года

За прошедшие сутки в Донбассе зафиксирована активизация боевых действий, в частности на Мариупольском направлении отмечено применение тяжелой артиллерии калибров 122 и 120 мм. При этом противоборствующие стороны применяли минометы, танки, БТР, БМП и весь спектр стрелкового вооружения. Об этом 11 апреля заявляют: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

Так, по словам начальника управления Народной милиции ДНР Басурина, вчера в результате обстрелов ВСУ ранения получил один боец ДНР. «Противник продолжает применять запрещенное минскими договоренностями вооружение по территории Авдеевской промзоны, Докучаевску, Саханке, району аэропорта и Петровскому району Донецка. Тяжелая артиллерия, танки и минометные расчеты 30 омбр ВСУ выпустили по району Докучаевска 87 артиллерийских, шесть танковых снарядов и 183 мины, в результате чего получили повреждения два жилых дома по ул. Ленина и Центральная. Также подразделения националистов и ВСУ продолжают ежедневные обстрелы Авдеевской промзоны и района донецкого аэропорта, ведя минометный огонь из зоны ответственности 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате обстрелов со стороны ВСУ один боец Народной милиции ДНР получил ранение», — рассказал Басурин.

По его словам, в рядах ВСУ процветает алкоголизм и саботаж приказов командования, из-за чего украинские силовики продолжают нести небоевые потери. «Пресс-центр штаба «АТО» опубликовал информацию о том, что офицер одного из подразделений ВСУ вынужден был применить табельное оружие в отношении группы пьяных военнослужащих, которые отказались выполнять приказ и вели себя агрессивно. В результате один военнослужащий был доставлен в госпиталь Артемовска с огнестрельным ранением. Мы провели собственное расследование по факту произошедшего. В нашем распоряжении появились некоторые подробности произошедшего, которые пытается скрыть украинское командование. В частности, по нашим данным, группа военнослужащих из состава 54-й отдельной механизированной бригады в количестве 25 человек отказалась выполнять боевые приказы своих командиров на передовой по причине уже принятого решения командованием на ротацию подразделений бригады и отправку их из зоны АТО. На данный момент происходит разбирательство, для этого в подразделение прибыл командующий ОТГ «Донецк», ожидается прибытие комиссии штаба АТО», — сказал Басурин.

В то же время пресс-служба Минобороны ДНР информирует, что 11 апреля ремонтные бригады выехали в район н. п. Еленовка (Оленовка) для проведения восстановительных работ линий электропередач. «Однако в связи с тем, что представители украинской стороны Совместного центра координации и контроля не смогли гарантировать режим соблюдения тишины со стороны ВСУ, ремонтные работы пришлось прекратить. Налицо факт преднамеренного нежелания украинской стороны оказывать содействие в восстановлении объектов жизнеобеспечения», — отметили в ведомстве.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что за прошедшие сутки киевские силовики выпустили по позициям ЛНР 40 боеприпасов, в результате четырех нарушений режима тишины.

По его словам, в пос. Фрунзе (ЛНР) в результате боев повреждены жилые дома и линии электропередач. «Всего по территории республики было выпущено 40 мин», — сказал Марочко.

Он сообщил, что Украина перебрасывает к линии соприкосновения инструкторов НАТО, которые обучают военнослужащих ВСУ. «В большинстве случаев это инструктора стран НАТО, которые обучают военнослужащих ВСУ, как им нужно воевать… Также присутствуют и частные военные компании (ЧВК), которые за деньги убивают мирных людей», — считает Марочко.

Ранее Марочко заявлял, что ВСУ перебросили к линии соприкосновения группы из женщин-снайперов из стран Прибалтики и Польши.

Марочко проинформировал, что военные склады ВСУ представляют опасность для окрестных населенных пунктов и их жителей Донбасса. «Наша разведка продолжает фиксировать очередные факты хищений на складах ВСУ. Так, на складах ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) 14-й бригады на территории молочно-товарной фермы в населенном пункте Червоный Жовтень недостача по боеприпасам составляет около 40%, а остальные снаряды хранятся под открытым небом. Не исключено, что в ближайшее время данное место хранения ждет судьба населенных пунктов Сватово и Балаклеи. А на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) этой же бригады, расположенной на территории садового участка в населенном пункте Нижнетеплое более 20 двухсотлитровых бочек, наполненных непонятной жидкостью», — уточнил Марочко.

Он сообщил, что ЛНР выясняет у представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, почему в их ежедневных отчетах отсутствуют упоминания об обстрелах 8 и 9 апреля поселка Донецкий Кировского горсовета (под контролем ЛНР).

Ранее, 9 апреля сотрудники Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) и журналисты попали под обстрел со стороны украинских силовиков в районе поселка городского типа Донецкий. В это же день представители СЦКК совместно с наблюдателями ОБСЕ зафиксировали разрушения в поселке, произвели привязку к местности обнаруженных остатков боеприпасов, а также определили направление, с которого велся огонь, и пообщались с местными жителями, которые стали свидетелями обстрелов. Однако, в ежедневном отчете СММ данные события не были отражены.

«Нам самим очень интересно, почему данный факт не отражается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ. По обстрелу, который был 9-го числа, скорее всего, идет разбирательство, они «уточняют, сверяют», как они говорят. Но вот почему тот обстрел, который был 8-го числа, где пострадал мирный житель, а также, мы насчитали, более 10 домостроений были повреждены, — они этот факт тоже почему-то не включили», — сообщил он.

В свою очередь, спикер пресс-центра штаба АТО Мотузяник проинформировал, что за прошедшие сутки в Донбассе наблюдалась тенденция к обострению на многих участках линии столкновения. В результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, пятеро солдат получили ранения.

По его словам, на Донецком направлении войска ДНР совершили 27 обстрелов, из них шесть — из минометов. В районе Авдеевки противник выпустил более 50 мин, всего обстрелы продолжались более 12 часов. Также было неспокойно на Светлодарской дуге, северных окраинах Горловки и в районе донецкого аэропорта. «Обстрелы вчера не носили эпизодический характер, наоборот, враг систематически обстреливал украинские рубежи обороны. В среднем каждый из случаев нарушений режима тишины врагом длился от 30 минут до часа», — уточнил Мотузяник.

Он сообщил, что на Мариупольском направлении в Гнутово, Водяном и Широкино обстрелы со стороны ДНР начались сразу после полуночи и продолжались с перерывами в течение всего дня, все — из стрелкового оружия. После 18 часов войска ДНР обстреляли украинские позиции в Водяном из минометов и артиллерии. В районе Докучаевска противник в первой половине дня выпустили более 30 мин по украинским позициям в Новотроицком и Березовом. Поздно вечером там же ДНР осуществила обстрел с применением минометов и артиллерии. В Марьинском районе после полудня ВС ДНР обстреляли украинские позиции в Марьинке из гранатометов различных систем. «Несколько вражеских снарядов упали непосредственно в жилых районах Марьинки, в результате чего 38-летний мужчина получил ранения. Пострадавший был госпитализирован», — рассказал полковник Мотузяник. Он добавил, что всего на Мариупольском направлении состоялся 31 обстрел со стороны ДНР, из них шесть — из тяжелого вооружения.

Полковник также сообщил, что на Луганском направлении ВС ЛНР нарушили режим тишины восемь раз. В Екатериновке, вблизи Попасной, около 19−00 противник применил миномет, по украинским позициям выпустили 15 мин. В Станице Луганской трижды открывали огонь из легкого вооружения — после полуночи, днем и поздно вечером. В Крымском днем выпустили три мины.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля спикер Народной милиции ЛНР Марочко заявил, что в районе Станицы Луганской украинские войска размещают тяжелое вооружение. «Так, в районе Станицы Луганской наблюдатели ОБСЕ зафиксировали наличие БМП-1 в лесополосе в пределах участка разведения. В населенном пункте Ижевка отмечено нахождение трех РСЗО (реактивных систем залпового огня) «Град». В населенный пункт Валуйское в зону ответственности 14-й бригады ВСУ прибыла колонна военной техники в составе трех танков, четырех БМП и двух автомобилей с личным составом до роты», — рассказал Марочко.

Напомним, в феврале 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): — для украинских войск: от фактической линии соприкосновения; — для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.».