Москва, 11 апреля, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Чистый отток капитала из РФ в первом квартале 2017 года вырос в 1,8 раза, до $15,4 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, когда он составил $8,8 млрд, сообщает ЦБ.

По данным Банка России, чистый ввоз капитала частным сектором сложился на уровне $15,4 млрд и был сформирован главным образом операциями банковского сектора по наращиванию иностранных активов.

В то же время прочие секторы в первом квартале 2017 года выступили нетто-импортерами капитала, нарастив внешние обязательства, отмечает ЦБ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам 2016 года чистый вывоз капитала из России составил $15,4 млрд против $57,5 млрд долларов в 2015 году. Резкому уменьшению чистого вывоза капитала способствовало снижение интенсивности сокращения внешних обязательств банковским сектором, сообщается на сайте Центробанка РФ.