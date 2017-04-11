Киев, 11 апреля, 2017, 19:13 — ИА Регнум. Украина не будет закупать уголь марки антрацит у Российской Федерации, несмотря на его дефицит. Об этом сегодня, 11 апреля, на пресс-конференции в Киеве заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает ИА REGNUM.

Facebook.com/ДТЭК Криворожская ТЭС Сотрудница Криворожской ТЭС

По его словам, власти РФ украли частные и государственные предприятия Украины в отдельных регионах Донбасса, введя на них внешнее управление от ДНР и ЛНР. «Безусловно, нам необходимо уголь, которого не хватает, закупать в разных странах. Я сторонник того, чтобы мы закупали в Соединенных Штатах, Австралии, в других странах, а не у страны-агрессора… Для нас очень важно диверсифицировать, но ни в коем случае не поставлять из Российской Федерации», — сказал Гройсман.

Он считает, что организованная блокада Донбасса подыгрывала интересам РФ. «Блокада, которая была сделана относительно запрета Украине доступа к собственным недрам, я называю ее экономической и энергетической, была в интересах Российской Федерации. Я считаю, что это еще одна качественная спецоперация врага на нашей территории. Они получили подачу от Украины руками некоторых украинцев — тех, кто задумал это, был лидером блокады и подыгрывал четко россиянам», — напомнил Гройсман.

Премьер отметил, что сегодня украинские предприятия, которые раньше платили налоги Украине, работают на Россию. «Десятки, сотни миллиардов просто были перенаправлены в экономику Российской Федерации», — уточнил Гройсман.

Он напомнил, что украинское правительство осуществило ряд мер для достижения энергетической независимости от России. В результате Украина более 500 дней не потребляет российский газ, развивает гидроэнергетику, наращивает мощности атомной энергетики, осуществляет модернизацию энергосистемы. В частности, проводится модернизация Трипольской ТЭС, на что потребуется 1 млрд грн (37 млн долл). Также в этом году будут перестроены два блока Змиевской ТЭС, работавших на антрацитовом угле. «Мы понимали, что нас заблокируют, но думали, что это сделают россияне», — признался Гройсман.

Он также выразил надежду в то, что украинский парламент быстро примет пакет законов для начала масштабной приватизации. «Хотел бы, чтобы пакет законов мы приняли еще на этой сессии и могли бы сразу перейти к большой масштабной продаже имущества, которое неэффективно используется государством», — добавил Гройсман.

По его словам, новый глава Фонда госимущества должен подготовить к приватизации Одесский припортовый завод. «ФГИ должен подготовить ОПЗ к продаже. Мы утверждаем только условия. Я вижу то, что мы можем провести эффективную продажу. Перед новым руководством Фонда такой вопрос встанет», — заверил Гройсман.

Кроме того, сегодня на Украине из-за нехватки антрацита прекратила работу четвертая станция — Криворожская ТЭС (входит в энергохолдинг ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова). «Из-за блокады поставок угля из Донбасса с февраля Криворожская ТЭС не получает топливо. Станция работала одним блоком максимально долго, чтобы обеспечить теплом 14 тысяч жителей Зеленодольска до окончания отопительного сезона. Криворожская ТЭС сможет восстановить работу после поступления угля», — сказано в сообщении.

На складе Криворожской ТЭС остается около 30 тыс т угля — обязательный необходимый резервный запас топлива на случай внештатной ситуации в объединенной энергосистеме Украины. В случае необходимости ТЭС сможет в любой момент включиться в работу. Криворожская ТЭС, а также Приднепровская ТЭС компенсируют мощность Днепровского энергоузла во время ремонтов на Запорожской АЭС.

Ранее сообщалось, что из-за необходимости экономить уголь на Украине остановили работу Трипольская и Змиевская ТЭС, входящие в государственное ПАО Центрэнерго, и Приднепровская ТЭС, входящая в ДТЭК.

Как сообщало ИА REGNUM , в декабре 2016 года украинские радикалы при поддержке парламентских фракций «Самопомощь», «Батькивщина» и народных депутатов Семена Семенченко, Егора Соболева (от фракции «Самопомощь»), внефракционного Владимира Парасюка начали экономическую блокаду ДНР и ЛНР. В Донбассе радикалы заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие Украину и отдельные регионы Донбасса, перекрыв поставки угля и металла. Результатом действий «активистов» стало объявление правительством Украины чрезвычайного положения в энергетике.

Напомним, в конце февраля 2017 года главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили, что на всех частных и государственных предприятиях будет введена республиканская временная администрация, если они до 1 марта 2017 года не зарегистрируются в правовом поле республик. Также главы республик потребовали, чтобы крупный бизнес начал официально платить налоги в бюджеты ДНР и ЛНР. В марте Совмин ДНР опубликовал список из 43 национализированных предприятий.